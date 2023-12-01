İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9233
  • EURO
    31,5153
  • ALTIN
    1900.24
  • BIST100
    8023.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman Bakan Baerbock: Gazze'deki ''insani ara'' devam etmeli
Dünya

Alman Bakan Baerbock: Gazze'deki ''insani ara'' devam etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Gazze'deki 'insani ara'nın devam etmesini istediğini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

AA1 Aralık 2023 Cuma 13:15 - Güncelleme:
Alman Bakan Baerbock: Gazze'deki ''insani ara'' devam etmeli
ABONE OL

Baerbock Orta Doğu'daki son gelişmelere binaen yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dakikalarda, insani aranın devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hem haftalardır karanlık tünellerde serbest bırakılmayı bekleyen rehineler için hem de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyan Gazze'deki acı çeken insanlar için." ifadelerini kullandı.

Baerbock "İsrail halkının çektiği acılar dayanılmaz. Gazze halkının çektiği acılar dayanılmaz. Bu acı nihayet herkes için sona ermelidir. Terörle mücadele edilmediği takdirde İsrail asla güven içinde yaşayamayacaktır ve aynı zamanda, İsrail için güvenlik ancak Filistinlilerin de geleceğe dair umutları varsa söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik sağlayabilecek iki devletli bir çözüm için siyasi bir ufuk açmanın tek yolu"nun Hamas'ın silah bırakmasını sağlamak olduğunu savunan Baerbock, her iki tarafın da acı çektiğini gören ve bunu sona erdirmek isteyen herkesin Hamas'ın artık İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için çalışması gerektiğini ileri sürdü.

  • Almanya Dışişleri Bakanı
  • Gazze
  • İnsani Yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.