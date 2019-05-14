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Alman Bakan Seehofer: PKK, Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmasın

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, özellikle PKK gibi yabancı terör örgütlerinin Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmaması için devletin elinden geleni yapacağını söyledi.

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Seehofer, Berlin'de Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile 2018 siyasi suç raporunu tanıttığı toplantıda, yabancı terör örgütlerinin 2018'de Almanya'da işlediği suçların sayısının, bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 2 bin 487'ye çıktığını belirtti.

Türkiye'nin 2018'de Afrin'e başlattığı operasyondan sonra Almanya'da Türk kurumlarına saldırıların arttığına dikkati çeken Seehofer, "Bu nedenle yabancı terör ve aşırıcı örgütler Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli." ifadesini kullandı.

Rapora göre 2018'de terör örgütü PKK yandaşlarının karıştığı suçların sayısı bin 873 olarak belirlendi. Bu sayı 2017'ye göre yüzde 82,2 oranında artış gösterdi.

PKK yandaşlarının şiddet olaylarının sayısı da 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 100,7 artarak 152'den 305'e çıktı.

Raporda İslamofobik suçlar da yer aldı. Buna göre raporda, Almanya'da 2018'de 910 suç teşkil eden İslamofobik olayın yaşandığı, bu sayının 2017'de bin 75 olduğu aktarıldı.

İslamofobik suçların 2018'de yüzde 92,3'ünün aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.

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