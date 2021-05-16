İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
Dünya

Alman bakandan Yahudilere destek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, işgalci İsrail'e destek çıktı. Seehofer, Yahudi karşıtlığına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 18:22 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:28
ABONE OL

Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail bayraklarının Alman topraklarında yakılmasına ve Yahudi kurumlarının saldırıya uğramasına müsamaha göstermeyeceğiz. Yahudi karşıtı nefreti yayan herkes, hukuk devletinin tüm sertliğini hissedecektir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın teröristler için güvenli sığınak olmayacağının altını çizen Seehofer, "Güvenlik birimleri tamamen dikkatli ve insanlarımızı korumak için her şeyi yapıyor. Almanya'daki Yahudiler bir daha asla korku içinde yaşamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.