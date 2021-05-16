Alman bakandan Yahudilere destek

AA 16 Mayıs 2021 Pazar 18:22 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:28

Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail bayraklarının Alman topraklarında yakılmasına ve Yahudi kurumlarının saldırıya uğramasına müsamaha göstermeyeceğiz. Yahudi karşıtı nefreti yayan herkes, hukuk devletinin tüm sertliğini hissedecektir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın teröristler için güvenli sığınak olmayacağının altını çizen Seehofer, "Güvenlik birimleri tamamen dikkatli ve insanlarımızı korumak için her şeyi yapıyor. Almanya'daki Yahudiler bir daha asla korku içinde yaşamamalı." değerlendirmesinde bulundu.