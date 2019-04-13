Alman basınından S-400 yorumu: Daha avantajlı

Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı ve ABD'nin tehdit olarak gördüğü Rus S-400 füze savunma sistemleri Alman basınında da gündem oldu.

Alman Der Stern dergisi yazarı Kramper, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin yazısında, söz konusu sistemi dünyanın en iyilerinden biri olarak niteledi. Bundan dolayı S-400'lerin Rusya'da 'en çok satan' olduğunu kaydeden Kramper, NATO için ise 'kabus' haline geldiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Kramper, "ABD, tüm dünyada uzun süre boyunca gökyüzünün hâkimiydi ancak S-400'lerin özellikleri, hem hedef tespiti hem de menzili açısından etkileyici bir silah. S-400, hayalet uçaklar için de tehlikeli olacak" dedi.

'S-400, PATRIOT'TAN DAHA AVANTAJLI'

Kramper'e göre S-400 alımı, olası Patriot alımına kıyasla daha avantajlı, zira Rus sistemi, Amerikan muadilinden daha gelişmiş olmasının yanı sıra yaklaşık iki kat daha ucuza mal oluyor.