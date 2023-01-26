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Dünya

Alman dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal kapak

The Wall Street Journal'la başlayan, The Economist, Bloomberg ve The Washington Post'la devam eden skandallar silsilesi, Almanya'ya uzandı. Alman Stern dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet bir kapakla okurlarının karşısına çıktı.

26 Ocak 2023 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Alman dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal kapak
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İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Alman Stern dergisi tepki çeken bir bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.

Stern dergisi Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Dergide, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı skandal bir yazı yayınlandı.

Skandal ifadelerin kullanıldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümlelerle hedef alındı: Batı ve Putin'le müzakere ediyor, NATO'yu hiçe sayıyor ve Suriye'de savaş açıyor. Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük uluslararası sahneye oynuyor. Ama evinde iktidarı için kesin olarak savaşmalı.

Alman dergisi ayrıca, Erdoğan'ın Ukrayna'dan Suriye'ye ipleri elinde tuttuğunu ve nüfuzunu kullandığını belirtti.

  • Stern dergisi
  • Almanya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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