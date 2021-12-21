Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Almanya'da GSYH 4. çeyrekte düşecek

AA 21 Aralık 2021 Salı 16:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 16:05

DIW, Almanya'ya ilişkin aralık ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre, 4. çeyrekte 10 puan azalarak 95,9'a geriledi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında 4. dalga kısıtlamalarının hizmet sektörünü doğrudan etkilediği belirtilerek, yılın 4. çeyreğinde GSYH'nin biraz azalacağı öngörüsünde bulunuldu.

Müşterilerin tam olarak aşılanması veya Kovid-19'dan iyileşmesini gerektiren "2G" kuralından hizmet sağlayıcıların olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının endişelere yol açtığı kaydedildi.

DIW ekonomistlerinden Simon Junker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Aşılamada yaklaşık bir yıl öncesine göre kaydedilen ilerleme sayesinde daha fazla ekonomik faaliyet mümkün olsa da geçen kış olduğu gibi, Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen sektörün katma değerinin büyük ölçüde azalması muhtemel." ifadesini kullandı.

Junker, Alman sanayisinin sipariş durumu göz önüne alındığında gelecek yıl sanayide faaliyetlerin ivme kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, bir diğer belirsizlik faktörünün de tahminleri zorlaştıran "oldukça bulaşıcı Omicron varyantı" olduğunu vurguladı.

Alman ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini salgının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekmişti.