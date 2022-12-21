Alman firmalarına 49 milyar avro destek verilecek

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizinde Almanya'nın ekonomisini desteklemeye yönelik hazırladığı planın onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'nın geçici kriz çerçevesi kapsamında şirketleri desteklemek için 49 milyar avroluk bir plan hazırladığı ifade edildi.

Söz konusu önlemin elektrik ve doğal gaz tüketicisi olan bütün sektörlerde her boyuttaki şirketin kullanımına açık olacağına işaret edilen açıklamada, önlem kapsamında mali desteğin doğrudan hibe şeklinde sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'daki kamu desteğinin enerji tedarikçileri aracılığıyla verileceği, bunun hak sahiplerinin elektrik, doğal gaz ve ısınma faturalarına aylık indirim olarak yansıtılacağı belirtildi.

Şirketlere yönlendirilen yardımın daha sonra Alman devletince enerji tedarikçilerine ödeneceği aktarılan açıklamada, sistemin bir tahsilat mekanizması da içereceği, belirlenen sınırların üzerindeki yardım miktarlarının yetkili kurumlarca geri alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu tedbirin Almanya ekonomisindeki ciddi rahatsızlığı gidermek için gerekli ve orantılı olduğu, bu nedenle AB kurallarına uygun bulunduğu bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.