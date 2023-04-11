Alman gazeteci yazdı: Erdoğan haklı, Avrupa'nın PKK tutumu samimi değil

Bir dönem İstanbul'da da görev yapan Alman gazeteci Raphael Geiger, Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya karşı olan tutumunun samimi olmadığını söyledi. Geiger, Başkan Erdoğan'ın Avrupa konusundaki açıklamalarının haklı olduğunu vurgulayıp, 'Avrupa'da birçok kişi, feminist idealler peşinde olan PKK'yı romantikleştiriyor. PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kolaylıkla PKK sempatizanlığı yapıldığını vurgulayan Alman gazeteci, "PKK temsilcileri, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü sayılmasına rağmen İsveç'te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini birçok defa şu sözlerle uyarmıştı: Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.