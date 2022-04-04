Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Der Tagesspiegel'de yayınlanan "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberde, "Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez" yorumu yapıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Berlin merkezli Der Tagesspiegel, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Kiev ile Moskova arasında yürütülen barış görüşmelerine katkısını yazdı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolüyle devreye giren Ankara'nın yapıcı tutumu, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Almanya basınından Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Susanne Güsten imzalıanalizde, yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı. Erdoğan'ın, savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

ULUSLARARASI SAHNE

Uluslararası sahnede yer aldığı belirtilen Başkan Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor" denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

TEK DEVLET BAŞKANI

NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.