Alman halkı, ABD ile ilişkileri 'kötü' görüyor

Amerikan düşünce kuruluşu Pew Research Center ve Alman Körber Vakfı'nın eylül ayında yaptığı anket çalışmasına göre, Almanların yüzde 73’ü, ABD ile ilişkileri "kötü" veya "çok kötü" olarak görüyor. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 56 olmuştu.

Çalışmaya göre, Amerikalıların yüzde 70’i, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri "iyi" veya "çok iyi" olarak değerlendiriyor.

Her 10 Amerikalıdan 7’si Almanya ile yakın çalışmak, Almanların ise sadece yüzde 41’i ABD ile yakın çalışmak istiyor. Almanlar, ABD’den sonra Fransa, Rusya, İngiltere ve Çin ile ilişkileri "çok önemli" görüyor.

Amerikalıların yüzde 58’si Rusya ile daha az, Almanların yüzde 69’u Moskova ile daha fazla iş birliği istiyor.

Çalışmaya göre, serbest ticarette fayda gördüğünü belirtenlerin oranı ABD'de yüzde 68 olurken, bu oran Almanya’da yüzde 53’te kaldı.

Amerikalıların yüzde 51’i Almanya ve Avrupa ülkelerine cezai gümrük tarifeleri uygulanmasına karşı çıkıyor. Almanların yüzde 78’i ABD’nin gümrük tarifelerine karşılık verilmesini destekliyor.

Almanların yüzde 72’si ABD’nin dış politikasından daha bağımsız bir politika güdülmesini, Amerikalıların ise yüzde 65’i Avrupa ile dış politika alanında yakın çalışılmasını istiyor.