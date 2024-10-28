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Dünya

Alman hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını bir kez daha iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 25 Kasım'a kadar uzattı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Alman hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını bir kez daha iptal etti
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Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 25 Kasım 2024'e kadar askıya alındığı ifade edildi.

Tel Aviv'e 10 Kasım'a uçuşlarını askıya alan Lufthansa şirketi, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.


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