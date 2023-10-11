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Dünya

Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı aşağı yönlü revize etti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü
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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin eksi yüzde 0,4'e düşürüldüğünü ifade eden Habeck, büyümenin 2024'te toparlanarak yüzde 1,3'e, 2025'te de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Habeck, Alman ekonomisinin karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, enerji fiyatlarındaki kriz sonrasında yaşananları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadele etme ihtiyacını ve önemli ticari ortakların ekonomilerindeki zayıflamayı büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

Robert Habeck, "Şu anda enerji fiyat krizinin ardından ECB'nin enflasyonla mücadele etme ihtiyacı ve önemli küresel ekonomik ortakların zayıflığının tetiklediği ekonomik zorluklar görüyoruz." dedi.

Zorlu bir jeopolitik ortamda, Alman ekonomisinin beklenenden daha yavaş toparlandığını belirten Habeck, "Gelecek yıl için yeniden büyüme bekliyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın rotası belirlendi. Enflasyondaki düşüş önemli ve bununla birlikte reel gelirler yeniden artıyor." ifadesini kullandı.

Habeck, Almanya'da aşırı bürokratik işlem ve vasıflı işçi sıkıntısı gibi sorunlara da değinerek, ülke ekonomisinde büyüme sorunun yapısal reformlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Alman ekonomi yönetimi, büyüme raporunda bu yıla ilişkin enflasyon tahminlerini de 0,8 puan aşağı çekti. Raporda 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6,1'e ineceği ve 2024'te yüzde 2,6'ya düşeceği öngörüldü.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), dün Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu sene küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.

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