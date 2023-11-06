Alman Hükümeti Sözcüsünden ülkedeki Müslümanlara destek

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Almanya'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırıların artmasını değerlendirdi.

Dini veya başka nedenlerle yapılan her türlü saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Hebestreit, bunlarla ilgili soruşturma yapıldığını aktardı.

Hebestreit, Almanya'da yaklaşık 5 milyon Müslümanın yaşadığına işaret ederek, "(Müslümanların) Dinlerini yaşamalarının korunması ve önyargısız yaklaşılması konusunda her türlü hakları var." ifadesini kullandı.

Sözcü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Yahudi vatandaşlarının yanında durulmasına ilişkin yaptığı çağrının aynı zamanda inançları nedeniyle saldırılara maruz kalanlar için de geçerli olduğunu kaydetti.

Öte yandan İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifak (CLAIM) tarafından 13-31 Ekim arasında yapılan araştırmaya göre, Almanya'da 2,5 hafta içinde 10'u camilere olmak üzere Müslümanlara yönelik 53 tehdit ve şiddet vakası tespit edildi.

Ülke çapında Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili şikayet ve izleme merkezleri bulunmadığından ya da mağdurların nereye başvuracaklarını bilmediklerinden bu vakaların sayısının daha da yüksek olabileceği varsayılıyor.

CLAIM'in yöneticisi Rima Hanano, yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılığın yoğunlaştığını gördüklerini belirterek, "Bu hepimizi endişelendirmeli ve ciddiye alınmalı. İnsanlık dışı tutumların daha da normalleştirilmesine ve toplumsal bütünlüğün tehlikeye atılmasına izin vermemeliyiz. Tüm insanlar ırkçı, Yahudi karşıtı ve diğer insanlık dışı şiddet ve tehditlerden korunmalıdır." ifadesini kullandı.