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Dünya

Alman hükümetinde sınır dışı uygulamaları konusunda görüş ayrılığının bulunduğu iddia edildi

Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda koalisyon hükümetinde görüş ayrılıklarının yaşandığı ileri sürüldü.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Alman hükümetinde sınır dışı uygulamaları konusunda görüş ayrılığının bulunduğu iddia edildi
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Bild am Sonntag gazetesinde yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığının gizli raporunda Suriye'de büyük güvenlik sorunlarının bulunduğu ve mültecilerin güvenli şekilde geri dönmeleri için gerekli koşulların oluşmadığına kanaat getirildiği iddia edildi.

Raporda Suriye'deki çatışmaların ülkenin her yerinde sürdüğüne işaret edildiği ve geri dönenleri de etkileyen işkence ve infazlar da dahil en ciddi insan hakları ihlallerinden bazılarına ilişkin güvenilir raporların bulunduğuna yer verildiği belirtildi.

Yeşiller Partisinden Dışişleri Bakanı olan Annalena Baerbock da Hamburg'da yaptığı açıklamada, bu konudaki şüphelerini dile getirerek, "Özellikle böyle belirsiz zamanlarda bir şeyler vadedip ertesi gün bunları nasıl yerine getirebileceğinizi tam olarak bilmemenin güvenliğe katkı sağlamayacağına inanıyorum." dedi ve bu konuda farklı düşünceye sahip olduğunu ima etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı işlemlerini yeniden mümkün kılmak için çeşitli ülkelerle gizli görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz, ağır suçluların ve teröristlerin Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilmesinin yeniden mümkün hale getirileceğini açıklamıştı.

  • Suriyeli sınır dışı
  • Afgan sınır dışı
  • Almanya koalisyon

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