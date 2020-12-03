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Dünya

Alman hükümetinden Çinli şirketin satın alma girişimine veto

Almanya'da hükümet, Çinli bir şirketin uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman şirketini satın almasına izin vermedi.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:59
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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Kamp-Lintfort şehrinde bulunan IMST GmbH’in, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayii (CASIC) yan kuruluşlarından Addsino tarafından satın alınmasına onay vermedi.

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan IMST, TerraSAR-X yer gözlem uydusuna yönelik ve silah sistemleri için yüksek hassasiyetli veri sağlayan bir bileşen geliştirmiş, Alman Savunma Bakanlığı da bunu yüz milyonlarca avroya satın almıştı.

Almanya’nın Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği (AWW), hükümete, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde, Alman şirketlerinin yabancı bir yatırımcı tarafından devralınmasına müdahale hakkı veriyor.

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