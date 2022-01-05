Alman hükümetinden Iserlohn'daki Müslüman mezarlığına saldırıya tepki

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:40

Schwabe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İslam Almanya'ya aittir. Müslümanların hayatta ve ölümde ülkemizin bir parçası olmaları bir şanstır. Mezarlıklara saygısızlık edenler İslamofobik ve ırkçıdır. Birlikte karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

Schwabe ayrıca Din ve İnanç Özgürlüğü sorumlusu olarak atanması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Bir dine ve dünya görüşüne ait olmak, birçok insan için kimliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve milletler arasında insanları birbirine bağlar. Vicdan ve inanç özgürlüğünün kısıtlanması korkunç bir Rönesans yaşıyor. Bunu kabul edemeyiz. Tüm barışçıl dini aktörlerin ve grupların inançlarını özgürce yaşamalarına izin verilmelidir. Bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Iserlohn kentinde yılbaşı gecesi Müslüman mezarlığındaki mezar taşları tahrip edilmişti.

Saldırıda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar vermişti.