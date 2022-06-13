Alman hükümetinden Rusya'ya yönelik yeni paket

Bloomberg News'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın Gazprom Germania'yı kurtarmak için hazırladığı ve kamu bankası KfW bankın kreditör olacağı paket bu hafta açıklanabilir fakat görüşmeler devam ediyor ve planda değişiklik olabilir.

Rusya geçen ay enerji alım satım, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini yürüten Gazprom Germania'nın da dahil olduğu Gazprom'un Avrupalı iştiraklerine yaptırım getirmişti. Almanya, doğalgaz tedariğinin devam edebilmesi için Gazprom Germania'ya kayyum atamıştı.

Gazprom Germania, Rus Gazprom'un Almanya'daki doğalgaz faaliyetlerini sonlandırmasından sonra süresi devam eden anlaşmalardaki yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmek için spot piyasalardan belli bir miktar doğalgaz temin etmek zorunda. Şirketin, spot piyasalarda fiyatı çok yükseğe çıkan doğalgazı satın alma konusunda sıkıntıları bulunuyor.