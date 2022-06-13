İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2595
  • EURO
    18,054
  • ALTIN
    1012.78
  • BIST100
    2510.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman hükümetinden Rusya'ya yönelik yeni paket
Dünya

Alman hükümetinden Rusya'ya yönelik yeni paket

Alman hükümeti, Rus kamu enerji şirketi Gazprom'un yaptırım getirdiği Avrupalı birimi Gazprom Germania'yı kurtarmak için 5 ila 10 milyar euro (5.22 - 10.44 milyar dolar) büyüklüğünde bir paket hazırlıyor.

Reuters13 Haziran 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bloomberg News'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın Gazprom Germania'yı kurtarmak için hazırladığı ve kamu bankası KfW bankın kreditör olacağı paket bu hafta açıklanabilir fakat görüşmeler devam ediyor ve planda değişiklik olabilir.

Rusya geçen ay enerji alım satım, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini yürüten Gazprom Germania'nın da dahil olduğu Gazprom'un Avrupalı iştiraklerine yaptırım getirmişti. Almanya, doğalgaz tedariğinin devam edebilmesi için Gazprom Germania'ya kayyum atamıştı.

Gazprom Germania, Rus Gazprom'un Almanya'daki doğalgaz faaliyetlerini sonlandırmasından sonra süresi devam eden anlaşmalardaki yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmek için spot piyasalardan belli bir miktar doğalgaz temin etmek zorunda. Şirketin, spot piyasalarda fiyatı çok yükseğe çıkan doğalgazı satın alma konusunda sıkıntıları bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.