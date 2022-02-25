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Dünya

Alman İstihbarat Başkanı özel operasyonla tahliye edildi

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, özel kuvvetler tarafından Ukrayna'dan operasyonla tahliye edildiği belirtildi.

AA25 Şubat 2022 Cuma 19:11 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 19:11
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Focus dergisinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre, BND Başkanı Kahl, Rusya'nın saldırısından önce Ukraynalı mevkidaşları ile söz konusu tehdidin arka planını görüşmek üzere başkent Kiev'e gitti.

Rusya'nın dün sabah erken saatlerde herkesi şaşırtan saldırısı Kahl'ı da şaşırttı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın, vatandaşlarına yönelik "Ukrayna'yı terk edin" çağrısından sonra, federal polisin özel departmanı harekete geçerek, Alman diplomatları ve BKA irtibat görevlilerini karadan tahliye etti.

BND Başkanı, bu tahliyelerden birine zamanında ulaşamadığı için ülkede kaldı. Bu nedenle BND'nin özel bir ekibi Kahl'ı operasyonla tahliye etti.

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