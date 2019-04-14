Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Thomas Haldenwang, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelerin aşırı sağcı oluşumlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"AŞIRI SAĞCI GRUPLARIN BİRBİRLERİYLE YOĞUN BİR AĞ KURDUKLARINI GÖZLEMLİYORUZ"

Aşırı sağ tehlikesine işaret eden Haldenwang, "Çeşitli aşırı sağcı grupların birbirleriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Haldenwang, aşırı sağcı çevreler ile mevcut siyasi gidişattan memnun olmayan "popülist protestocu vatandaşlar" arasındaki sınırın da giderek belirsizleştiğini ifade etti.

"DAEŞ'İN SALDIRI PLANLADIĞINA DAİR ÇOK SAYIDA İPUCUMUZ VAR"

Terör örgütü DEAŞ konusunda da uyarılarda bulunan Haldenwang, örgütün Suriye ve Irak'ta yeraltında varlığına devam ettiğini vurgulayarak, "DEAŞ ile ilgili tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Hala saldırı planlandığına dair çok sayıda ipucumuz var. Almanya'da her zaman bir saldırı olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor" dedi.

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Aşırıcıların ve teröristlerin dikkat çekmeden birbiriyle nasıl iletişim kurabileceklerini iyi bildiğini anlatan Haldenwang, internet ile bu kişilerin iletişim imkanlarının çok arttığının, bundan dolayı yasaların modern iletişim dünyasına uyarlanması gerektiğinin altını çizdi.