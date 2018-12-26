Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alman Meclisi'nden skandal Türkiye raporu

Almanya Meclisi, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü haklı terör operasyonlarını 'İşgal' olarak niteleyerek skandal bir bildiride bulundu.

  • Star.com.tr
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman meclisi uzmanlarının hazırladığı sözde bilirkişi raporunda Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verildi. Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik haklı mücadele için bulunduğu Suriye'de işgalci olarak nitelendi. 

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonları görmezden gelinen 9 sayfalık rapor sonrası Türkiye düşmanları hemen harekete geçti.

Alman Meclisi'nde terör örgütü PKK/PYD'ye ait bez parçasını açarak terör örgütünün propagandasını yapan Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen skandal rapor sonrası hemen sahneye çıktı. Terör örgütü sempatizanı Dağdelen, provokatif söylemlerle Alman Hükümetinin Türkiye'ye karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA