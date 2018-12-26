Alman Meclisi'nden skandal Türkiye raporu

Alman meclisi uzmanlarının hazırladığı sözde bilirkişi raporunda Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verildi. Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik haklı mücadele için bulunduğu Suriye'de işgalci olarak nitelendi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonları görmezden gelinen 9 sayfalık rapor sonrası Türkiye düşmanları hemen harekete geçti.

Alman Meclisi'nde terör örgütü PKK/PYD'ye ait bez parçasını açarak terör örgütünün propagandasını yapan Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen skandal rapor sonrası hemen sahneye çıktı. Terör örgütü sempatizanı Dağdelen, provokatif söylemlerle Alman Hükümetinin Türkiye'ye karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.