Alman ordusu yabancı personel istihdam etmek istiyor

Teçhizatlarının yetersizliği ve kullanılabilir haldeki silahlarının kırık döküklüğüyle gündeme gelen Almanya ordusu Bundeswehr, diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarını bünyesinde istihdam etmeyi planlıyor.

Almanya Ordusu Başsavcısı Eberhard Zorn’un hazırladığı bir rapor, Alman vatandaşı olmayan uzmanların, Bundeswehr’in özel operasyonlarında kullanılmak üzere istihdam edilmesini önemli bir “opsiyon” olarak ele aldı.

Değişmekte olan dünya düzenine ve Avrupa’daki yeni denge politikalarına ayak uydurmaya çalışan Alman ordusunca hazırlanan rapor, yurt dışından özellikle doktor ve bilişim uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Federal hükümetin bu konuyu AB’li ortaklarıyla çoktan görüşmeye başladığının altını çizen rapor, özellikle Doğu Avrupa’lı ülkelerin talebe sıcak bakmadığını belirtti. Alman vatandaşı olmayan kişilerin Bundeswehr’de istihdam edilmesinin çok da alışık olunmayan bir durum olmadığını söyleyen rapor, halihazırda ordu içerisinde göçmen ve çifte vatandaş arka planına sahip personel bulunduğunu hatırlattı.

Hedef büyüttüler

Rapor doğrultusunda hazırlanan yeni plana göre, bünyesindeki personel sayısını son iki yılda yüzde 3,6 artırarak 182 bin kişiye ulaşan Alman ordusu, 2025 yılında 203 bin kişiye ulaşmak istiyor.