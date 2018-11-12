Alman ordusunda Neonazi suikast timi

Alman Focus dergisinin haberine göre, Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, Özel Kuvvetler komandolarının siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı. Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi. Suikast listesinde Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer aldığı ifade edildi.