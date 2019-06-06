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Alman polisi vatandaşla Instagram´dan da iletişime başladı

Almanya´da emniyet teşkilatı, vatandaşla hem iletişim kurmak hem de gençleri polislik mesleğiyle ilgili bilgilendirmek ve mesleği sevdirmek adına, haberleşmede her türlü imkân kullanılıyor.

  • DHA
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Toplumun ana haberleşme ağı haline gelen sosyal medya varlığını sürdüren polis teşkilatı, Facebook ve Twitter´den sonra Instagram üzerinden de haberleşme uygulaması başlattı. Aşağı Saksonya Eyaleti kentlerinden Lüneburg İl Emniyet Teşkilatı, Hollanda ve İngiltere´deki uygulamayı örnek alarak, Instagram ağında `Community Policing´ adını verdiği tanıtım servisini başlattı.
 
Lüneburg İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Polis Komiseri Isabella Harms, bizim "Instgram Polisimiz" oldu. Komiser Harms, teşkilatımız, bölgedeki gelişmeler ve olaylarla ilgili paylaşımlarda bulunacak" ifadelerine yer verildi. Aşağı Saksonya'da bir düzineden fazla polis memuru, hem kurum olarak polis teşkilatını hem de devriye görev çalışmalarını Facebook, Twitter ve Instagram'da paylaştığı bildirildi.
 
Lüneburg polisinin Instgram hesabının sorumlusu 35 yaşındaki Komser Isabella Harms, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, bundan böyle Instagram aracılığıyla takipçileriyle düzenli olarak fotoğraf ve kısa videolar yayınlayacağını bu hizmetinin Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarla paralel yürüyeceğini belirtti.
 
Instagram´daki adreslerinin `polizei.lueneburg.ih´ olduğunu belirten Komiser Isabella Harms, "Dijital iletişim görevlisi" olarak polisin çalışma şartlarını anlatacağını ve olay mahallerinden paylaşımlarda bulunacağını duyurdu. Vatandaşın yapması gerekenin; Instagram üzerinden kendilerini takibe almaları olduğunu kaydetti.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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