Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışı yasağı kararı mahkemeye taşınıyor

Almanya hükümeti, İstanbul’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah ambargosu getirdi.

"Askıya almazsanız dava açacağız"

Alman silah şirketi Rheinmetall, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na silah ihracatın askıya alınmasının devam etmesi halinde dava açacakları uyarısında bulundu. Sanayi kaynakları tarafından konunun Ocak ayı ortasına kadar gözden geçirileceğine dair anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı, ise hükümetin hala Suudi Arabistan’a silah ihracatını onaylama niyetinde olmadığını belirtti.

Alman silah şirketinde büyük korku

Rheinmetall yönetimi, kayıplar için tazminat talep etmemesi durumunda hissedarların Rheinmetall'a dava açabileceğinden korkuyor. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Rheinmetall ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.