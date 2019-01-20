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'Alman silah üreticisi hükümeti dava açmakla tehdit etti' iddiası

Alman silah üreticisi şirketin, Suudi Arabistan’a silah ambargosunun devam etmesi durumunda gelir kaybı yaşayacağından dolayı hükümeti tazminat davası açmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

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Spiegel dergisinin haberinde, Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, Almanya Ekonomi Bakanlığına mektup yazarak Suudi Arabistan’a silah ambargosunun sürmesi durumunda gelir kaybına uğrayacağından dolayı tazminat davası açacağını belirttiği kaydedildi.

Haberde, Rheinmetall’in, Alman hükümetinin Federal Güvenlik Konseyinin kararıyla verdiği silah ihracatı iznini siyasi sebeplerden durdurması nedeniyle şirketin tazminat talep etme hakkı bulunduğunu savunduğu aktarıldı.

Rheinmetall yönetiminin ayrıca şirketin zararları için tazminat talep etmediği durumda hissedarların şirketi dava etmesinden endişe ettiği ileri sürüldü.

Durdurulan silah satışlarının boyutunun büyüklüğüne işaret edilen haberde, şimdiye kadar 2 milyar avroluk silah üretildiği, “Cobra” tipi 4 radar sistemi gibi bazı silah sistemlerinin nakliye için hazır bekletildiği bildirildi.

Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan’a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), daha önce satışına izin verilmiş silahların ambargo kapsamından çıkartılmasını istemişti.

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