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Dünya

Alman siyasetçi Söder, AB'yi ''Kovid-19 salgınında etkin olmamak''la suçladı

Almanya'da Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa Birliğini (AB) ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i etkin olmamakla suçladı.

AA27 Mart 2020 Cuma 17:05 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:07
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Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı da olan Söder, Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu.

Esasında yaşanan bu krizde, AB'nin ve Von der Leyen'in harekete geçmesi gerektiğini belirten Söder, "Ancak Brüksel’de garip bir sessizlik var." dedi.

Söder, Avrupa'da şu an dayanışma yaşanmadığını, bunun da Avrupa ruhunu tehlikeye attığını kaydetti.

Şimdi İtalya ve İspanya’ya yardımların organize edilmesi gerektiğine dikkati çeken Söder, "Bu, Avrupa’nın en üst gündeminde yer alması lazım ve bundan da AB Komisyonu sorumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda AB ülkeleri arasında sınır trafiğinin mümkün olmasını isteyen Söder, "Şu an her şeyi ikili ilişkilerle çözmemiz lazım. Şansölye (Almanya Başbakanı Angela Merkel) olmazsa gerçekten sorun yaşarız." diye konuştu.

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