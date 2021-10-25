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Dünya

Alman siyasetçiden büyükelçilere 'Kavala' tepkisi: Korkaklar böyle davranır

Almanya'daki siyasi partilerden Team Tödenhöfer'in Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri yayımlayan büyükelçilerin skandalına tepki gösterdi. 'Neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'ın ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler?' diye soran Alman siyasetçi, 'Korkaklar böyle davranır' dedi.

Yeni Şafak25 Ekim 2021 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:56
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Aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu Türkiye'deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atmış; kendilerini sömürge valisi gibi gören elçiler, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını istemişti.

BATI'NIN ÇİFTE STANDARTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) 1972-1990 arasında milletvekilli olan ve 2020'de CDU'dan ayrılarak Team Tödenhöfer'i kuran Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer, büyükelçilerin bu skandalına tepki gösterdi.

KORKAKLAR BÖYLE DAVRANIR

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Todenhöfer, "10 Batılı büyükelçi, Osman Kavala'nın Türkiye tarafından hapsedilmesini protesto etti. Ama neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'nin ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle değil, korkaklar böyle davranır." dedi.

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