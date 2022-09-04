SPD'nin eski lideri, 78 yaşındaki siyasetçi ve fizikçi Lafontaine, Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Almanya'nın dış politikasını değerlendirdi.



2013'ün sonlarında Ukrayna'da başlayan Meydan Ayaklanması'nı ABD destekli bir darbe olarak niteleyen Alman siyasetçi, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin ilk kez Batı tarafından çıkarıldığını ve Avrupa'nın, Moskova'nın güvenlik endişelerine saygı duymadığını ifade etti.

'BAĞIMSIZ BİR ÜLKE DEĞİLİZ'

Alman siyasetçi Lafontaine, Almanya'nın gözü kapalı ABD'nin dış politikasını takip ettiğini ve Almanya'nın bağımsız bir ülke olmadığını söyledi.

Berlin yönetiminin Ukrayna'daki savaşta ABD'nin kuklası gibi davrandığını vurgulayan Lafontaine, "ABD'nin talebi üzerine inşası bitmesine rağmen Kuzey Akımı-2 doğal gaz boru hattı çalıştırılmadı. Kesinlikle bağımsız bir devlet değiliz. Bu dış politika, ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Lafontaine ayrıca, ABD'nin yurt dışındaki en büyük askeri merkezlerinden birinin de Almanya'da bulunan NATO Rammstein Hava Üssü olduğunu hatırlattı. Tecrübeli Alman politikacı, mart ayında Sol Parti'den istifa ederek aktif siyasi kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.