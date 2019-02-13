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Alman Sol Parti'nin 'Türkiye' sorusuna cevap: Kendini koruma hakkı var

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyonlarından rahatsız olan muhalefetten gelen soruya, 'Türkiye'nin kendini koruma hakkı var' şeklinde cevap verdi.

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Almanya parlamentosundaki muhalefet partilerinden Sol Parti’nin, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili, bunun bir işgal olarak değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili sorusuna hükümetten yanıt geldi. Sözkonusu yanıtta "işgal" kavramı kullanılmazken, hükümet için önemli olan noktanın Cerablus, Azez ve El Bab bölgelerinde "sivil halkın korunması ve uluslararası insani hukuka bağlı kalınması" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, hükümetin bölgeye dair durumu net bir şekilde ortaya koyan bilgilere sahip olmadığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Suriye’de işgalci güç olmak istemediği yönündeki sözlerine dikkat çekildi.
 
TÜRKİYE'NİN KENDİNİ KORUMA HAKKI
 
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Sol Parti’nin sorusuna cevaben yapılan açıklamada diğer yandan Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’e karşı kendini koruma hakkına da vurgu yapıldı. Türkiye, Cerablus, Azez ve El-Bab’daki askeri varlığını uluslararası alanda, DEAŞ'e karşı kendini savunma hakkı ile gerekçelendiriyor.  Afrin ise 2018 yılı başında düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG güçlerinin kontrolündeydi.

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