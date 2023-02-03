UKRAYNA, Rusya'nın olası genel taarruzu için hazırlıklarına devam ederken Almanya'dan savaş ve krizin çözümünde Türkiye'nin rolüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), barışın silahla değil diyalog yoluyla sağlanmasından yana olduğu yinelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarının çok önemli olduğu söyleyen Mützenich, "Bu yolda kararlı bir şekilde devam etmeliyiz" dedi.

Mützenich "Moskova şu anda ateşkes de istemiyor barış da. Ama buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve uluslararası organizasyonların devreye girerek diplomatik yollardan tahıl ürünlerinin sevkiyatını, tutukluların takasını ve nükleer santralların korunmasını gerçekleştirmeleri çok önemlidir" dedi.

Mützenich, "Bu yolda kararlı bir şekilde devam etmeliyiz. Diplomasi sözcüğünü ağzıma aldığımda bazen gösterilen reaksiyonlara çok şaşıyorum. 'Bu Putin'e karşı pazarlık gücünü azaltır' deniliyor ama hiç de öyle değil. Diplomasi, sonradan pazarlıkların yapılması için yolları açar" diye konuştu.