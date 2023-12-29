İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5627
  • EURO
    32,7128
  • ALTIN
    1959.48
  • BIST100
    7454.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman Tümgeneral: Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi
Dünya

Alman Tümgeneral: Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi

Alman Tümgeneral Christian Freuding, askeri açıdan bakıldığında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başarılı olduğunu vurgulayarak, 'Ukrayna'nın yüzde 80'i hala özgür ve bu, sözde bir askeri süper güce karşı iki yıl sonra gerçekleşti. Kaybettikleri toprakların yüzde 50'sini geri aldılar. Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi.' şeklindeki yorumunu paylaştı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 16:58 - Güncelleme:
Alman Tümgeneral: Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi
ABONE OL

Savunma Bakanlığı Ukrayna Durum Merkezi Başkanı Tümgeneral Freuding, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Rusların direnme kabiliyeti başlangıçta, bugün değerlendirdiğimiz şekilde görülmüyordu. Şu anda açıkça gözlemlediğimiz şeyi başaracaklarını da görmemiştik. Acımasız yaptırım rejimine rağmen askeri imkanlarını yani endüstriyel komplekslerini güçlendiriyorlar, genişletiyorlar, üretim kapasitelerini artırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müttefiklerinden tedarik almaya devam edeceğinin öngörülemediğine dikkati çeken Freudig, "Kuzey Kore olsun, Çin olsun, hatta küresel Güney'den ülkeler olsun. Eğer bu devletler, sadece buzdolabı aydınlatması sağlasa dahi bu daha sonra askeri amaçlar için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Freuding, askeri açıdan bakıldığında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başarılı olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın yüzde 80'i hala özgür ve bu, sözde bir askeri süper güce karşı iki yıl sonra gerçekleşti. Kaybettikleri toprakların yüzde 50'sini geri aldılar. Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi." şeklindeki yorumunu paylaştı.

Rusya'nın insan ve malzeme açısından kayıplarının çok büyük olduğunu savunan Freuding, savaş tankları ve piyade savaş araçlarında 4 haneli rakamlara varan kayıplar verildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Freuding, Almanya olarak Ukrayna'daki savaştan çıkarılan önemli bir dersin insansız hava araçları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bir insansız hava aracı görev gücü kurduk. Bu sayede farklı tipte insansız hava araçlarını ve insansız hava aracı savunma sistemlerini birliklere hızlı şekilde tanıtabilir ve böylece eğitim ve denemelere başlayabiliriz. Bu sadece mekanize ordu birlikleri için geçerli olmayacak. İHA'ların kullanımı ve karşı savunma, silahlı kuvvetlerdeki herkes için bir görev haline gelecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.