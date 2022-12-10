Filistin merkezli Quds News'te yer alan habere göre, İsrail'in bölgedeki işgalinin hayatlarını olumsuz etkilediği Filistinli çocuklara yardım için yürütülen kampanya çerçevesinde, Batı Şeria'da düzenlenen festivale katılan Castlo'nun, çalıştığı Kika'daki işine son verildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Alman çocuk kanalı Kika'da görev yapan "ilk siyahi sunucu" Castlo'nun Almanya'da sağ kesime yakınlığıyla bilinen ve festival için "aşırılık festivali" tabirini kullanan Bild gazetesinin, "Nablus'ta İsrail'den nefret edenlerle (Filistinlileri kastederek) birlikte" başlığıyla yayınladığı haberinin ardından kovulduğunu yazdı.

Festivalin uluslararası boyutunun da bulunduğu aktarılan Haaretz'in haberinde, Filistin'in kurtuluşuna yönelik mücadeleler, Filistinli kadınların mücadele ve kültürel faaliyetleri üzerine gönüllü çalışma, siyasi fikir alışverişi ve atölye çalışmalarının yer aldığı festivale, bu yıl, aralarında Yahudi katılımcıların da bulunduğu farklı ülkelerden 45 gönüllünün katıldığı kaydedildi.

"Ferha Gençlik Festivali", ağustos ayında, İsrail ordusunun şiddetli baskılarıyla karşı karşıya kalan ve neredeyse her hafta bu nedenle gösteri yapılan Nablus kentinin doğusundaki Beyt Decan bölgesinde gerçekleştirilmişti.



Sunucu Castlo da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir okulun yenilenmesine yardım ettiğini ve Batı Şeria'da "barışçıl bir gösteriye" katıldığını doğruladı.

İşinde kovulan Castlo, "Politik bir açıklama yapmak ve özellikle kendimi İsrail'e karşı konumlandırmak niyetinde değildim. Bunu hemen kamuoyuna açıkladım ve Kika'ya defalarca anlattım." ifadelerini kullandı.