Almanya'da bir apartmanda meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı
Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu en az 25 kişi yaralandı.
- İHA
Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu en az 25 kişi yaralandı.
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