Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesine katıldı.

Paris Havacılık Fuarı'nda, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Avrupa'da yeni nesil savaş uçağı ve hava muharebe sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Ülkelerin projede iş birliğini ortaya koyan anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın huzurunda imzalandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, konuya ilişkin açıklamasında, anlaşmayı "Avrupa'nın yarının büyük stratejik zorluklarını önceden belirleyebileceğinin somut kanıtı" olarak niteledi.

Parly, Gelecek Hava Muharebe Sistemi'nin (FCAS-Future Combat Air System) 21. yüzyılın ikinci yarısındaki güç mücadelesiyle başa çıkmak için büyük bir varlık olduğuna işaret ederek, "Bugün burada olanlar tarihi." ifadesini kullandı.

Proje kapsamındaki jetler, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilecek. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Droneların ve uyduların da yer aldığı hava muharebe sistemine yönelik gerekenler 2027'de karara bağlanacak ve geliştirme aşaması 2030'da başlayacak.

Sistemin 2040 yılına kadar hizmet vermesi beklenmiyor.

Yetkililer projenin ne kadara mal olacağı konusunda açıklama yapmazken, Alman basınına göre söz konusu proje 100 milyar avroyu geçecek.

Fransa Savunma Bakanlığına göre Almanya ve Fransa hükümetleri, yeni nesil savaş uçağı projesine ilk başta 4 milyar avro yatırım yapacak.

Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ortaklaşa yeni nesil savaş uçağı üretme fikrini ilk kez 2017 yılında dile getirmişlerdi.

Almanya ve Fransa'da mevcut hükümetlerin, 6. nesil savaş uçağının ortak üretimi için sağlam bir siyasi destek sözü vermesi dikkati çekerken, Fransa, Almanya'nın bir başka yeni nesil savaş uçağı olan F-35'lerden satın alması halinde söz konusu projenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Küresel mücadelede temel bir aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.