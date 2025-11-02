Almanlar UAD savunması öncesi İşgalcileri bilgilendirmiş

Stern dergisinin haberine göre Almanya Savunma Bakanlığının yazışmaları, UAD'deki savunma öncesinde İsrail ile istişarelerde bulunulduğunu gösteriyor.

Haberde, Almanya temsilcisinin davada 2023'te Alman ordusunun stoklarından İsrail'e savaş silahı sağlanmadığını açıkladığı ancak Almanya Savunma Bakanlığından elde edilen belgelerin bu bilgilerin eksiksiz olup olmadığı konusunda soru işaretlerini barındırdığı belirtildi.

Nikaragua temsilcisinin 8 Nisan 2024'teki duruşmada İsrail'in talebi üzerine Alman ordusunun stoklarından İsrail tankları için 10 bin adet 120 milimetrelik hassas mühimmatın teslim edilmesini eleştirdiği kaydedilen haberde, Alman temsilcinin bu talebi doğruladığı ancak İsrail'e teslim edilmesinin incelendiğini söylediği aktarıldı.

Haberde, Alman temsilcinin mahkemeye "Alman ordusunun İsrail'e sadece tıbbi yardım malzemeleri ve kasklar sağladığı" iddiasında bulunduğu bildirildi.

Bundan 2023 yılında Alman ordusu stoklarından İsrail'e silah veya mühimmat tedarik etmediği sonucuna varılabileceği belirtilen haberde ancak Stern ve Drop Site'ın elinde bulunan belgelerin bu açıklama konusunda şüpheler uyandırdığının altı çizildi.

Buna göre, Alman hükümetinin, en azından kısmen İsrail ile istişare ederek davada nelerin açıklanacağını kararlaştırdığı kaydedilen haberde, Almanya Savunma Bakanlığının 29 Ocak 2025'te Köln İdare Mahkemesine Alman hükümetinin "ilgili devletle (İsrail) istişare yaparak Lahey'deki duruşmada silah ihracat raporunda yer alan bilgilerin ötesinde ayrıntılar açıklamaya karar verdiğini" bildirdiği ifade edildi.

Haberde Alman ordusunun stoklarından sağlanan tıbbi yardım malzemeleri ve kasklarla ilgili bilgilerin kastedildiğine işaret edilerek, her 6 ayda bir hazırlanan silah ihracat raporunda Alman ordusu stoklarından temin edilen silah ve gereçlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer almadığı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusu stoklarından sağlanan silah ve gereçlerin gizlilik nedeniyle açıklanamayacağını, açıklanmasının Almanya ile İsrail arasındaki güveni önemli ölçüde zedeleyebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinden (ECCHR) Stern dergisine yapılan açıklamada, Almanya'nın bilgilendirme politikası eleştirilerek, UAD'ye bilgilerin sadece İsrail'in onayıyla verildiği açıklamasının bildirilenin dışında başka tedariklerin olabileceği ihtimalini de barındırdığına işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası mahkemeye sadece İsrail'in izin verdiği bilgilerin açıklanmış olabileceği vurgulandı.

NİKARAGUA'NIN ALMANYA ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA

Nikaragua, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine 1 Mart 2024'te UAD'de dava açmıştı.

Nisan 2024'te yapılan duruşmalarda Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e en çok silah tedarik eden ikinci ülke olduğunu ve bu mühimmatın Gazze'deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Nikaragua, ayrıca Almanya'nın, bir yandan Filistinlilere yönelik yardımları keserken diğer yandan İsrail'e tank mermisi, insansız hava aracı ve savaş gemisi mühimmatı gönderdiğine işaret etmişti.

Almanya ise duruşmalarda "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" iddialarını reddederek, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını ve ciddi ihracat lisansı incelemesine tabi tutulduğunu savunmuştu.

UAD, davada "tedbir kararı vermeyi gerektirecek derecede aciliyetin olmadığına" hükmetti ancak sivillerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın şekilde mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Divanın kararında "soykırımın ve diğer savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye silah sevkiyatı yapan devletlerin, işlenen suçlardan sorumlu tutulabilme ihtimalinin" olduğu vurgulandı.

UAD'nin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesinin ardından dava, Nikaragua'nın esasa ilişkin iddiaları kesin hükme bağlanana kadar görülmeye devam edecek.