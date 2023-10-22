Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 kişi katıldı. Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin için Dayanışma" temasıyla düzenlenen gösteriye, çeşitli Müslüman ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler de katıldı. Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin için Dayanışma" temasıyla düzenlenen gösteriye, çeşitli Müslüman ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler de katıldı.

Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda kendi topraklarından atılmaya çalışılan Filistin halkının yıllardır gördüğü zulüm anlatılırken, İsrail hükümetinin tavrı eleştirildi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 saat süren gösteriye katılanlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.