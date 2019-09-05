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'Almanların Korkuları' raporlandı

Alman halkının, en fazla, 'devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden' korktuğu bildirildi.

  • AA
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R V Sigorta Enformasyon Merkezi tarafından 1992'den beri yapılan araştırmanının bu yılki sonuçlarını içeren “Almanların Korkuları 2019” raporu, Berlin’deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısıyla açıklandı.

Rapora göre Almanların yüzde 56’sı "devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden" korkuyor.

Almanların yüzde 55 ile ikinci ve üçüncü korkusu, "Almanlar ile ülkeye gelen yabancılar arasında gerginliğin yaşanması" ve "ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının dünyayı tehdit etmesi" olduğu kaydedildi.

Trump’ın politikasının dünyayı tehdit ettiği yönündeki korkunun geçen yıl yüzde 69 ile birinci sırada olduğuna işaret edilen raporda, bu korkunun geçen yıla göre 14 puan gerilediği ifade edildi.

Rapor, Almanların yüzde 47'sinin “Siyasetçilerin üstlendikleri görevlerinin altından kalkamayacağı” ve “siyasi aşırılıkların yayılacağı" endişesi taşıdıklarını ortaya koydu.

Almanların yüzde 45’nin “Almanya’da kiraların artmasından" kaygı duyduğunu belirtirken, bunu aynı oranla "yaşlılıkta bakım sorunu korkusu" takip etti.

2016’daki araştırmada yüzde 73, 2017’de de yüzde 71 ile birinci sırada yer alan “terör saldırısı korkusu”, bu yıl yüzde 44 ile 9. sıraya geriledi.

İklim değişikliğinin getirdiği sorunlardan korkanların oranı ise yüzde 41 ile 12. sırada yer aldı.

Almanlardaki genel “korku endeksinin” yüzde 47’den yüzde 39’a gerilediği kaydedildi.

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