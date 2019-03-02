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Almanların yüzde 52’si cinsel taciz davalarıyla gündem olan kiliseyi terk etmeyi düşünüyor

Avrupa, Avustralya Kardinali George Pell'in tacizden suçlu bulunmasını konuşuyor. Katolik Kilisesi’nde meydana gelen cinsel istismar krizi sonrası Almanya’da yapılan bir araştırma vatandaşların % 52’sinin kiliseye gitmeyi bırakma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.

  • İHA-AA
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Katolik Kilisesi içerisinde son yıllarda yoğunlaşan, çocuklara cinsel istismar ve taciz davaları Vatikan'ın en önemli sorunlarından biri haline geldi.
 
Katolik Kilisesi içinde Papa'dan sonra en önemli mevki olan kardinallik makamından olan Avustralya Kardinali George Pell'in tacizden suçlu bulunması ve Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan men edilmesi konuyu daha fazla gündeme getirdi.
 
ALMANLARIN YÜZDE 82'Sİ KİLİSENİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR
 
Alman piyasa araştırma kuruluşu INSA tarafından 4 bin kişinin katılımı ile yapılan, ‘Almanlar papa ve kilise hakkında ne düşünüyor’ konulu bir araştırma vatandaşların yüzde 52’sinin kiliseye gitmeyi bırakma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma ayrıca Almanların yüzde 82’sinin kilisenin kötüye kullanıldığını, olayların Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini düşündüğünü gösterdi.
 
Ankete katılanların büyük çoğunluğu Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel tacizlerin Katolik inancındaki, rahip ve rahibelerin evlenmeyerek ve dünyadan el etek çekerek yaşamaları olarak bilinen ‘Ruhbanlık’tan kaynaklandığını düşündüğü ortaya çıktı. 

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