Almanya, 2021'de silah ihracatında rekor kırdı

AA 26 Aralık 2021 Pazar 12:21 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 12:21

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl yaklaşık 9,04 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.



Böylece Almanya'nın 2021'de silah ve askeri malzeme satışı rekor tazeledi. Berlin'in silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekor 2019'da 8,02 milyar avro olmuştu.

Verilen yanıtta bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin Mısır olduğu kaydedildi.



Berlin, Mısır'a 4,34 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Angela Merkel yönetimindeki eski Alman federal hükümeti, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce Mısır'a iki hassas silah ihracatını onaylamıştı.

Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi, Mısır'a Thyssenkrupp Marine Systems'in üç "MEKO A-200 EN" sınıfı fırkateyni ve Diehl Defence'in "IRIS-T SLS / SLX tipi" 16 hava savunma sisteminin satılmasına onay vermişti.

Alman hükümeti, ThyssenKrupp Marine Systems'in Singapur'a "218 SG" sınıfı denizaltı ihraç etmesini de onaylamıştı.

Mısır, 2020'de 763,8 milyon avro ile Macaristan'dan sonra Almanya'nın silah satışında ikinci sırada yer almıştı.

Mısır'ın Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenlediği iddia edilen Suudi Arabistan'a destek vermesinden dolayı silahların bu ülkeye satılması, Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 27,4 gerileyerek 5 milyar 820 milyon avro olmuştu.