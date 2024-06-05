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Dünya

Almanya: 2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Almanya: 2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz
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Pistorius, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz. En kötüsünün gerçekleşmesini önlemek için caydırıcı bir rol oynamalıyız." dedi.

Bunun için finansman, malzeme ve personel ihtiyacına dikkati çeken Pistorius, "Acil bir durumda, bu ülkeyi savunabilecek genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Alman Bakan, Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğine ve yeniden silahlanmaya devam ettiğine işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in o kadar ileri gitmesi durumunda Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız. Rusya, Gürcistan, Moldova ve nihayetinde NATO için bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etmeliyiz. Kendi savunmamızı ve operasyonel hazırlığımızı ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Pistorius, milletvekillerini hükümetin Ukrayna'ya yönelik savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma planını desteklemeye de çağırdı.

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