star.com.tr 10 Mart 2021 Çarşamba 18:49 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:49

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Joe Biden'in başkanlığındaki ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesini umduğunu ve bunun her iki ülkenin de insan hakları ve diğer konularda Rusya ve Çin'e karşı ortak yaptırımlar uygulamasına olanak sağlayacağını belirtti.

Maas, eski ABD Başkan Donald Trump yönetiminde koordinasyonun kötüleştiğini belirterek, "Hedeflenen yaptırımlar konusunda ortak bir transatlantik pozisyonuna geri dönebileceğimizi umuyorum, bu son dört yılda mümkün olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

Almanya, Moskova'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı güçleri silahlandırması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhaliflerine yönelik saldırılar sebebiyle Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Ayrıca Almanya Başbakan Angela Merkel, son aşamalara gelinen ve Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattını savunmuş, Trump'ın Rusya yerine ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alması teklifini geri çevirmişti.



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