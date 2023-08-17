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Dünya

Almanya, AB'nin Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını istiyor

Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını talep etti.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Almanya, AB'nin Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını istiyor
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Almanya Dışişleri Bakanlığının eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada, Nijer'deki krizin çözümü konusunda Afrikalıların çabalarını destekledikleri belirtilerek, ülkede anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ve Dışişleri Bakanlığının Sahra Altı Afrika ve Sahel Bölgesi Direktörü Büyükelçi Christopf Retzlaff'ın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) çabalarını en iyi şekilde nasıl destekleneceği konusunda Nijerya'nın başkenti Abuja'da görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada, "Kalkınma ve güvenlik işbirliğini askıya aldıktan sonra şimdi AB'de darbecilere karşı yaptırımlar başlatmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un son günlerde Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmeleri yaptığı bilgisi paylaşıldı.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

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