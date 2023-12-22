İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2157
  • EURO
    32,2292
  • ALTIN
    1930.47
  • BIST100
    7698.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Adalet Bakanı: Ukraynalı erkekler askerliğe zorlanmayacak
Dünya

Almanya Adalet Bakanı: Ukraynalı erkekler askerliğe zorlanmayacak

Almanya Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, ülkedeki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapmaya zorlanmayacağını açıkladı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Almanya Adalet Bakanı: Ukraynalı erkekler askerliğe zorlanmayacak
ABONE OL

Buschmann, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Axel Springer grubuna ait gazetelere verdiği mülakatta, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmasının ardından konuyla ilgili Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yaptı.

Almanya'daki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapma zorunluluğunun bulunmaması gerektiğini savunan Buschmann, Ukrayna'daki tartışmaların ülkesindeki Ukraynalılar açısından pratik bir sonucunun olmayacağını belirtti.

Buschmann, "Artık insanları askerlik hizmetine zorlamamız söz konusu olmayacak. Ukrayna'dan gelen savaş mültecilerinin sorunsuz bir süreçle Almanya'ya kabul edilmesi ve onlara çalışma fırsatı verilmesi iyi bir şey. Ukrayna'dan daha fazla insanın işe girmesini ve daha azının vatandaşların parasıyla geçinmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI, YURT DIŞINDAKİ ERKEKLERİN DE ORDUYA ÇAĞRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmuştu.

Almanya'da halihazırda askerliğe elverişli yaklaşık 190 bin Ukraynalı erkeğin yaşadığı bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.