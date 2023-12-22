Almanya Adalet Bakanı: Ukraynalı erkekler askerliğe zorlanmayacak

Buschmann, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Axel Springer grubuna ait gazetelere verdiği mülakatta, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmasının ardından konuyla ilgili Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yaptı.

Almanya'daki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapma zorunluluğunun bulunmaması gerektiğini savunan Buschmann, Ukrayna'daki tartışmaların ülkesindeki Ukraynalılar açısından pratik bir sonucunun olmayacağını belirtti.

Buschmann, "Artık insanları askerlik hizmetine zorlamamız söz konusu olmayacak. Ukrayna'dan gelen savaş mültecilerinin sorunsuz bir süreçle Almanya'ya kabul edilmesi ve onlara çalışma fırsatı verilmesi iyi bir şey. Ukrayna'dan daha fazla insanın işe girmesini ve daha azının vatandaşların parasıyla geçinmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI, YURT DIŞINDAKİ ERKEKLERİN DE ORDUYA ÇAĞRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmuştu.

Almanya'da halihazırda askerliğe elverişli yaklaşık 190 bin Ukraynalı erkeğin yaşadığı bildirilmişti.