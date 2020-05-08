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Dünya

Almanya Akdeniz'deki ''İrini'' operasyonuna asker gönderecek

Alman Federal Meclisi (Bundestag), hükümetin, Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan 'İrini' adlı operasyona asker gönderme tezkeresini onayladı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 08:24 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 08:24
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Hükümetin Bundestag'a gönderdiği tezkere 408 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tezkereye göre 300 Alman askeri, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek üzere Akdeniz'de görev yapacak.

Askerlerin görev süresi bir yıl olacak.

Alman medyası, Alman askerlerinin de katılacağı "İrini" operasyonunun Libya'daki barışa yeterince katkı sağlamayacağı görüşünü savundu.

- İRİNİ OPERASYONU 

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyona, Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" ismi verilmiş, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacağı aktarılmıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya hükümeti tarafından reddedilmişti.

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