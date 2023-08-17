Almanya: Arrow 3 projesi Almanya'yı balistik füze saldırılarına karşı korumak için önemli

Pistorius, ABD yönetiminin İsrail'e Arrow 3 füze savunma sistemini Almanya'ya satması için onay vermesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, şimdi Arrow 3 sisteminin tedarik etme işlemlerini başlatabileceklerini ifade etti.

Füze savunma sisteminin İsrail ve ABD tarafından geliştirildiğini, böylelikle bu projenin aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki özel ilişkilerin bir işareti olduğunu aktaran Pistorius, "Bu tedarik projesi Almanya'yı gelecekte balistik füze saldırılarına karşı korumak için önemlidir." dedi.

Sistemi NATO hava savunmasına entegre etmek istediklerini dile getiren Pistorius, Almanya'nın böylelikle komşu ülkelerin güvenliğini de desteklediğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanlığı bu sabah Almanya'ya Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi temininin ABD tarafından onaylandığını duyurmuş ve Almanya Savunma Bakanlığı ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi arasında 3,5 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma imzalanacağını aktarmıştı.

Nihai sözleşmenin iki ülkenin parlamentolarının onayının ardından 2023'ün sonuna kadar imzalanmaya hazır olacağı ifade edilmişti.