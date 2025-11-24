Almanya, Avrupa ve NATO'ya ilişkin kararı duyurdu: Yalnızca Ukrayna karar vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin barış planında Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren tüm sorunların çıkarıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada Pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Avrupa ve Ukrayna heyetleri arasında ABD'nin 28 maddelik barış planı temel alınarak gerçekleştirilen görüşmelerin Avrupa açısından "belirleyici bir başarı" olduğunu söyledi. Wadephul, "Avrupa'yı ilgilendiren tüm sorunlar, aynı zamanda NATO'yu ilgilendiren tüm sorunlar bu plandan çıkarıldı. Dün, belirleyici bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında detay vermeyen Wadephul, "En başından beri söylemiştik. Herhangi bir anlaşmanın Avrupalılar ve Ukraynalılar devre dışı bırakılarak yapılmaması gerektiği açıktı" dedi.

ABD'nin savaşı sona erdirme çabalarını desteklediklerini fakat Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini ve eğer taviz verilecekse buna ilişkin kararın sadece Ukrayna tarafından verilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Wadephul, "İlerleme kaydediliyor olmasından gerçekten memnuniyet duyuyoruz. ABD'nin bu sürece aktif olarak dahil olmasından gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Müzakereler, birileri tarafından başlatılmak zorunda" açıklamasını yaptı.