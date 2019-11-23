Sommer, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan 3 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğine işaret ederek, bunun kabul edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin göç politikasında bir değişikliğe gittiğini fark etmediğini ifade eden Sommer, "Türkiye, göç politikasında güvenilir bir partnerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sommer, Türkiye'nin Suriyelileri, onların iradesine karşı Suriye'ye geri göndereceğine dair bir kanıtın da bulunmadığını kaydetti.