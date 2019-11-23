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Almanya BAMF Başkanı Sommer: Türkiye göç politikasında güvenilir bir partner

Almanya'daki Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckard Sommer, Türkiye'nin göç politikasında güvenilir bir partner olduğunu söyledi.

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Sommer, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan 3 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğine işaret ederek, bunun kabul edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin göç politikasında bir değişikliğe gittiğini fark etmediğini ifade eden Sommer, "Türkiye, göç politikasında güvenilir bir partnerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sommer, Türkiye'nin Suriyelileri, onların iradesine karşı Suriye'ye geri göndereceğine dair bir kanıtın da bulunmadığını kaydetti.

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