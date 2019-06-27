Dünya bunu konuşuyor! Yine titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.
Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü.
18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.
İkili görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Merkel, titredikten sonra en az 3 bardak su içtiğini belirterek, "Buna ihtiyacım olduğu açıktı, şimdi gayet iyiyim" demişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.