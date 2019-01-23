13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2918
  • 6,0255
  • 218.134
  • 100.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: Küresel yapı ancak uzlaşmaya hazırsak çalışabilir

Almanya Başbakanı Merkel, “Uluslararası politikaya 'kazan-kazan' stratejisi rehberlik etmeli. Küresel yapı, ancak uzlaşmaya hazırsak çalışabilir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel sorunlara çözüm bulmada "çok taraflılığın" ve "uzlaşmacı" yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası politikada 'kazan-kazan' stratejisi rehberlik etmeli. Küresel yapı, ancak uzlaşmaya hazırsak çalışabilir.” dedi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Merkel, WEF’in kurucusu Klaus Schwab’la birlikte gerçekleştirilen özel oturumda konuştu.

Merkel, bugünkü küresel yapıda “uzlaşma” ve “çok taraflılık” konularında şüpheleri olduğunu belirterek uluslararası sistemde milli menfaatlerin öne çıkarıldığı bir yaklaşımın bulunduğunu söyledi.

Milli menfaatlere sıra geldiğinde, herkesin “milli menfaati” olduğunun hatırlanmasını isteyen Merkel, “kazan-kazan” stratejisinin uluslararası politikaya rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı. Merkel, "Küresel yapı, ancak uzlaşmaya hazırsak çalışabilir.” ifadesini kullandı.

Merkel, küresel finansal sisteme duyulan güveni yeniden sağlamak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi küresel ve çok uluslu kurumların reforma tabi tutulması gerektiğini dile getirerek, “Uluslararası kurumların dünyanın daha iyi bir yer olması için önemli katkıları var. Bu kurumların kalitesi bozulmamalı. Küresel mali sistemde güven sallanıyor, bunu çözmeliyiz.” diye konuştu.

Küresel kurumların yapılarının reforma tabi tutulmalarını zorlaştırdığını belirten Merkel, ancak dijital teknolojinin buna yardımcı olacağını kaydetti.

Reformlar yavaş ilerliyor
Uzun zamandır Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiyi çok güçlü bir şekilde etkilediğini anlatan Merkel, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlarda gerekli olan reformların çok yavaş ilerlediğini ve mevcut sistemin yavaş tepki vermesinden dolayı yeni Asya merkezli uluslararası kurumların kurulduğunu ifade etti.

Angela Merkel, ekonomik ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçmenin Almanya'nın karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi olduğunu belirterek ülkesinin “Rus gazı dahil” enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Otomobil sektöründe büyük değişimlerin olduğuna ve bu değişimlerin yakalanamaması durumunda ülkesinde otomobil sektörünün “risk” altında kalacağına işaret eden Merkel, batarya hücrelerinin üretimi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Almanya’nın üç büyük zorlukla karşı karşıya kaldığına işaret eden Merkel, bu zorlukları “sürdürülebilir enerjiye geçiş”, “dijital altyapının oluşturulması” ve “daha etkili göç yönetimi” olarak sıraladı.

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay

TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı

TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı

Çağrılara kulak asmayan İran düğmeye bastı

Çağrılara kulak asmayan İran düğmeye bastı
 

POPÜLER HABERLER

#Tarihtebugün 1913 yılında ´Babıali Baskını´ olarak tarihe geçen hükümet darbesi gerçekleşti

#Tarihtebugün 1913 yılında ´Babıali Baskını´ olarak tarihe geçen hükümet darbesi gerçekleşti

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA