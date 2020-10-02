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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz.

02 Ekim 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:38
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